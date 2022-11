Dans ce café à Molenbeek, les fans du Maroc fêtent la victoire mais affichent leur affection pour les Diables

Le match entre la Belgique et le Maroc a été très suivi par de nombreux belges d'origine marocaine et des Marocains installés chez nous. Nos journalistes ont suivi la rencontre avec des supporters marocains à Molenbeek. S'ils ont célébré la victoire du Maroc, les fans n'ont pas manqué d'adresser des messages de sympathie pour la Belgique à notre micro.

Dans le café où notre équipe s'est rendue, les chants retentissent. Les supporters célèbrent ce qu'ils considèrent comme l’une des plus belles victoires de ces dernières années pour l'équipe marocaine.

La rencontre a été suivie avec passion et émotion. Il faut avoir le cœur bien accroché au moment du premier but. En un instant, l'assistance entière se lève comme un seul homme. Le goal est finalement annulé quelques minutes plus tard, provoquant une énorme déception.

Ce genre de match est aussi important que stressant. Nous interrogé Farid, le gérant des lieux et le président de l’ASBL. "Très très stressant. Je n'arrive pas à gérer l'asbl, le local, et regarder le match. C'est très stressant", nous confie-t-il, alors que son regard ne quitte pas la télévision.

Si on passe tous les deux au second tour, ce sera encore meilleur

Dans ce café, le drapeau belge est accroché sur le mur du fond à côté de celui du Maroc. Pour la plupart de ces supporters, c’est un véritable dilemme entre le cœur et la patrie. "Avec le Maroc, du cœur, avec la Belgique, c'est un peu difficile. Être au milieu, c'est très très difficile", nous confie un spectateur. "Si on gagne, ce sera mieux. Et si on passe tous les deux au second tour, ce sera encore meilleur, ce sera une double joie et une double fête", s'enthousiasme un autre.

Difficile de faire un choix… mais lorsque le Maroc ouvre le score, cela reste une délivrance. "Qu'on maintienne le score et qu'on joue jusqu'à la fin et que le meilleur gagne et la Belgique…", lance un supporter en faisant un signe de cœur.

15 minutes plus tard, le deuxième but permet au Maroc d’accomplir ce rêve: battre les Diables Rouges en Coupe du Monde. A l’intérieur du café, la fête est belle, à l’extérieur, c'est le défilé de voitures avec les drapeaux et les klaxons. Sur place, la fête va continuer une bonne partie de la nuit.

Un état d'esprit bien différent de celui des casseurs qui ont provoqué des émeutes au boulevard Lemonnier, à Bruxelles.