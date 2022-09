Des prix exorbitants: pour boire une bière durant le Mondial au Qatar, il faudra sortir le portefeuille

Selon plusieurs sources, si la bière sera bien présente au Qatar, il faudra en payer le prix fort. En effet, une pinte pourrait ainsi coûter jusqu'à 17 euros. Le prix de la bouteille de 33cl pourrait varier entre 10 et 15 euros.

La FSA, l'association de supporter de football a confirmé ces informations. Il y aurait cependant des "happy hours" où le prix serait bien plus abordable.

En plus des prix, les supporters devront s'accommoder de règles strictes concernant l'alcool. Les boissons alcoolisées ne pourront pas être consommées dans les stades, seulement en dehors, mais dans des bars ou cafés, et non pas dans des lieux publics.

De plus, l'ivresse en voie publique est passible de prison au Qatar.