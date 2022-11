Belgique-Canada EN DIRECT: Courtois arrête un penalty du Canada (vidéos)

LE DIRECT

9' - Jaune pour Carrasco, auteur d'une faute de main... Penalty pour le Canada, Courtois l'arrête !

1' - Perte de balle plein axe des Canadiens. Batshuayi tente à distance, c'est stoppé.

0' - On est partis: la Belgique a lancé officiellement sa Coupe du monde contre le Canada !

19h34 - Comment peut-on s'attendre à voir se dérouler la rencontre ? La réponse avec Anne Ruwet.

19h16 - Ils sont vraiment, mais alors vraiment bouillants, nos supporters belges.

19h04 - Dans les rues de Doha, aux abords du stade, les fans belges commencent à se montrer. Et ils savent déjà mettre l'ambiance !

18h46 - Notons que des supporters des Diables Rouges, y compris des Indiens venus spécialement sur place, se déplacent déjà au stade pour venir encourager notre sélection.







18h44 - Bonsoir à tous ! On commence ce direct du duel de Coupe du monde, entre la Belgique et le Canada, avec la composition des Diables Rouges ! Une petite surprise: la présence de Leander Dendoncker dans le trio défensif.

Les compositions

Belgique: Courtois, Vertonghen, Dendoncker, Alderweireld, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, Hazard, De Bruyne, Batshuayi

Canada: Hutchinson, Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Eustaquio, Hoilett, Buchanan, Davies, David, Laryea

L'avant match

Les Diables Rouges ouvriront leur Mondial avec un duel face au Canada, ce mercredi à 20h belges. Les derniers résultats mitigés et les incertitudes qui entourent certains cadres de l'équipe nationale font de cette rencontre un rendez-vous incontournable, et une occasion d'insuffler la confiance au groupe et aux supporters belges.

Parmi les grands favoris du tournoi en 2018 et malgré la forme étincelante de Thibaut Courtois ou Kevin De Bruyne, la Belgique a vu son statut sérieusement remis en question récemment, alors que se profile ce que plusieurs spécialistes voient comme la dernière chance de la génération dorée.

Roberto Martinez s'est dit confiant, quelques jours seulement après une performance mitigée ponctuée par une défaite contre l'Égypte, 2-1. Par ailleurs, l'incertitude plane autour de plusieurs cadres. Eden Hazard est en manque de temps de jeu et de confiance alors que Romelu Lukaku, blessé, est tout simplement forfait pour ce match.

Il faudra pourtant bien entamer la compétition au stade Ahmad-ben-Ali d'Al-Rayyan pour éviter une situation inconfortable dans le groupe F, avant d'affronter le Maroc et la Croatie. Le Canada, qui participe à son premier Mondial depuis 1986, est un adversaire dangereux pour le sélectionneur des Diables. "Le Canada n'aura rien à perdre, tout l'aspect émotionnel sera pour eux avec les espoirs et l'enthousiasme d'un premier match et ça, en football, c'est très dangereux." Les Canucks ont devancé les États-Unis et le Mexique dans leur groupe qualificatif.

Outre la superstar Alphonso Davies (Bayern Munich), de retour de blessure, plusieurs visages familiers seront les têtes d'affiches des Canadiens : l'ancien Gantois Jonathan David (Lille) et les deux Brugeois Tajon Buchanan et Cyle Larin, notamment. Côté belge, Martinez a confirmé la titularisation du capitaine Eden Hazard. Jan Vertonghen semble totalement remis alors que l'état de Romelu Lukaku sera réévalué prochainement.