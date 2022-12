"Il faut arrêter avec ça !": Marc Delire demande à ce que l'on arrête de mettre un carton à un joueur qui enlève son maillot (vidéo)

Alors que Jonathan Lardot, arbitre de Division 1 belge, était sur le plateau de Dans le Vestiaire, un sujet qui divise nos consultants est arrivé sur la table : doit-on continuer à sanctionner d'un carton jaune un joueur qui retire son maillot après avoir marqué un but ?

Pour Marc Delire, la réponse est très claire : "Il faut arrêter. Tu peux prendre un carton quand tu fais quelque chose d'illicite ou de vicieux. Enlever son maillot, c'est la joie ! On met au même niveau quelque chose de vicieux et quelque chose qui est dû à la joie. Un avertissement ou une amende ok, mais pas une carte !"

"Quid du fait d'un slogan politique sur un t-shirt ?", demande alors Silvio Proto. "Tu vérifies avant ! On peut vérifier les bijoux, pourquoi pas les t-shirts ?", répond alors notre consultant.

Jonathan Lardot précise d'ailleurs : "En tant qu'arbitre, tu ne peux pas porter de jugement sur l'inscription qu'il y aurait sur un t-shirt, mais si tu vois quelque chose, il faut faire un rapport". "C'est difficile de juger, si c'est une mention politique. Les arbitres ne peuvent pas se positionner", mentionne d'ailleurs Silvio Proto.

Retrouvez tous les épisodes de Dans le Vestiaire juste ici.