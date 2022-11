Grosse galère au Qatar: le frère de l'Émir aurait exigé de cacher les points de ventes d'une marque de bière

Le New York Times a sorti une information étonnante ce matin. Cette dernière concerne les points de vente de la marque Budweiser, sponsor officiel du tournoi et distributeur, donc, des bières pendant le tournoi. Ces derniers avaient commencé l'installation de leurs espaces, situés à proximité des stades. Rappelons que la consommation d'alcool sera strictement encadrée pendant le tournoi, avec une limitation au niveau des stades, dans un laps de temps limité avant et après chaque rencontre. Certains hôtels auront aussi un stock à vendre, mais ce ne sera pas systématique, tandis que la loi sur la consommation dans l'espace public restera en vigueur.

Soudainement, Budweiser a dû changer ses plans. Selon le journal américain, le frère de l'Émir du Qatar, à savoir le cheikh Jassim bin Hamad bin Khalifa al-Thani, a demandé aux organisateurs du tournoi d'éloigner ces points de vente, pour les rendre moins visibles, craignant que celait ait une influence négative sur la sécurité, leur visibilité pouvait impacter la population locale. L'information aurait été communiquée à Budweiser samedi dernier, comme l'a déjà confirmé la marque.

De quoi faire enrager la marque, qui paye 75 millions d'euros pour pouvoir sponsoriser la Coupe du Monde, mais qui perd soudainement en visibilité. Ils se sont cependant appliqués et les stands seront désormais situés plus près des espaces bien séparés de ceux liés à la restauration.