L'Argentine en rédemption, la France veut enchaîner: le programme du jour à la Coupe du Monde (vidéo)

La Coupe du monde au Qatar pourrait connaître un gros coup de tonnerre samedi à l'occasion de la deuxième journée des groupes C et D. Battue en ouverture par l'Arabie saoudite, l'Argentine, qui rencontre le Mexique, risque en effet de déjà prendre la porte dans le groupe D, où l'Arabie saoudite (contre la Pologne) peut déjà se qualifier. La France, opposée au Danemark, peut elle aussi déjà assurer sa place en huitièmes de finale.

Après la défaite surprise contre l'Arabie saoudite (1-2), l'Argentine (0 point) se trouve déjà dos au mur avant d'affronter le Mexique (20h00). Une défaite contre le Mexique (1 point) couplée à une victoire de la Pologne (1 point) sur l'Arabie saoudite (3 points) à 14h00 et l'Albiceleste serait déjà éliminée. Pas question cependant de céder à la panique dans les rangs argentins. "Nous sommes sereins, parce que nous laisserons jusqu'à la dernière goutte de sueur sur le terrain pour renverser cette situation", a prévenu en conférence de presse le sélectionneur Lionel Scaloni.

Le match sera particulier pour le sélectionneur du Mexique Gerardo Martino, Argentin et ancien sélectionneur de l'Argentine. Mais l'objectif de l'ancien entraîneur du FC Barcelone est clair: "Je veux que le Mexique gagne, il n'y a pas d'autre réponse possible". Les deux équipes monteront sur le terrain en connaissant le résultat de l'autre match entre des Polonais en quête d'une première qualification en huitièmes de finale depuis 1986 et des Saoudiens qui veulent confirmer leur exploit de la première journée. Avec une victoire, les Faucons Verts imiteront leurs ainés de 1994, qui s'étaient extraits des poules. Dans le groupe D, à 17h00, la France (3 points), en tête après sa victoire 4-1 sur l'Australie, devra battre le Danemark (1 point) afin de valider son ticket pour les huitièmes de finale.

Mais la tâche des Bleus ne s'annonce pas simple : les Danois ont remporté les deux derniers duels entre les deux équipes, en Ligue des Nations cette année (2-0 et 1-2) et ont besoin d'une victoire après le faux pas en ouverture face à la Tunisie (0-0). "Le Danemark nous a fait beaucoup de misères", a confirmé le sélectionneur français Didier Deschamps en conférence de presse. L'autre match du groupe, entre la Tunisie (1 point) et l'Australie (0 point), ouvrira la journée à 11h. Le vainqueur se placera en bonne position avant la dernière journée.