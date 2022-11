La chasse aux huitièmes de finale se poursuit avec deux chocs: le programme du jour à la Coupe du Monde (vidéo)

Lundi, trois équipes peuvent décrocher leur billet pour les huitièmes de finale du Mondial 2022 de football: le Brésil et la Suisse dans le groupe G et le Portugal dans le groupe H.

A 17 heures (belges) au stade 974 de Doha, Brésil et Suisse s'affrontent avec le même objectif, la victoire. Grâce à leur succès respectif contre la Serbie (2-0) et le Cameroun (1-0) la qualification reviendra au vainqueur, éventuel, de la rencontre pour autant que Cameroun-Serbie joué à 11 heures, ne donne pas de vainqueur. Le Brésil, qui a fait impression lors de son entrée dans le tournoi, sera privé de Neymar, solidement touché à la cheville droite (entorse).

Le duel dans le même groupe, à 11 heures, entre le Cameroun et la Serbie à Al Wakrah sera donc suivi avec intérêt et seul le vainqueur conservera ses chances de se qualifier. La qualification de Cristiano Ronaldo et ses partenaires ne dépend de personne. Mais le Portugal, privé de son défenseur Danilo (blessé aux côtes) n'aura pas une tâche aisée face à l'Uruguay, l'adversaire le plus redoutable du groupe H qui n'a pu faire mieux que 0-0 contre la Corée du Sud.

A 20 heures (belges), le grand stade de Losail proposera un remake du huitième de finale du Mondial 2018 que les Sud-Américains avaient gagné 2-1. A 14 heures, à la Cité de l'éducation d'Al-Rayyan, la Corée du Sud et le Ghana chercheront à décrocher un premier succès de quoi rester en course pour la qualification avant d'aborder la 3e journée du groupe H vendredi.