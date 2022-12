Changement de cap en Espagne: Luis Enrique viré, son successeur est déjà annoncé

Le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a été démis de ses fonctions jeudi, deux jours après l'élimination de la Roja en huitièmes de finale du Mondial-2022 contre le Maroc aux tirs au but (0-0 a.p., 3-0 t.a.b.), a annoncé la fédération espagnole dans un communiqué.

Nommé à la tête de l'Espagne en juillet 2018, il avait fait une parenthèse entre mars et novembre 2019 pour faire le deuil de sa fille, puis avait hissé en 2021 l'Espagne en demi-finale de l'Euro et en finale de la Ligue des Nations, finissant par être critiqué pour son style de jeu de possession stérile. Le nom de son remplaçant n'a pas encore été annoncé, mais selon la presse espagnole, les candidats en pole sont Luis De La Fuente, actuel entraîneur de la sélection espagnole des moins de 21 ans et de la sélection espagnole olympique, et l'ancien entraîneur de Valence, de Séville et de l'Athletic Bilbao Marcelino.

"La direction sportive de la RFEF (fédération espagnole de football, NDLR) a transmis au président un rapport qui montre la nécessité de commencer un nouveau projet pour la sélection, avec l'objectif de poursuivre la progression observée ces dernières années grâce au travail réalisé par Luis Enrique et ses collaborateurs", a indiqué la fédération espagnole dans son communiqué.

"Le président Luis Rubiales et le directeur sportif José Francisco Molina ont transmis au technicien (Luis Enrique, NDLR) la décision adoptée", a précisé la RFEF. Dans la foulée de l'annonce du départ de Luis Enrique, la fédération espagnole de football (RFEF) a annoncé le nom de son successeur. Il s'agit de Luis de la Fuente, 61 ans, en charge des espoirs espagnols depuis juillet 2018. Cette double annonce survient deux jours après l'élimination de la Roja en huitièmes de finale du Mondial, battue aux tirs au but par le Maroc (0-0, 3-0 t.a.b.).