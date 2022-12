Le Brésil retient son souffle: Neymar pourrait revenir, mais un autre joueur déclare forfait

La superstar Neymar, forfait contre le Cameroun vendredi (0-1) au Mondial-2022 en raison d'une entorse à la cheville droite, va reprendre l'entraînement avec ballon samedi, a annoncé le médecin de la sélection, à trois jours du huitième de finale contre la Corée du Sud.

"Concernant Neymar et Alex Sandro (blessé à une cuisse, NDLR), nous avons 72 heures avant le prochain match", a déclaré le Dr Rodrigo Lasmar en conférence de presse d'après-match. "Ils n'ont pas encore repris le travail avec ballon. Ce sera fait à partir de demain (samedi) et il est important d'observer comment ils répondent à cela. En fonction de ces deux prochains jours, ils pourront ou non être en condition", a-t-il ajouté, se montrant beaucoup plus optimiste pour le latéral Danilo (entorse d'une cheville), qui "présente une évolution très positive".

L'arrière droit de la Juventus Turin a d'ores et déjà repris l'entraînement avec ballon et doit reprendre les séances collectives samedi, a-t-il précisé, avec l'idée qu'il soit opérationnel lundi contre la Corée du Sud en huitième de finale. En revanche, selon Fabrizio Romano, Gabriel Jesus va quitter la sélection brésilienne, blessé au genou, espérant un retour sur les terrais au mois de janvier, avec Arsenal. Alex Telles aussi pourrait renoncer.