Le Pays de Galles remballe: l'Angleterre déroule et ira défier le Sénégal en huitième de finale

L'Angleterre n'aura eu besoin que d'une mi-temps pour se défaire du pays de Galles (0-3), mardi à Al-Rayyan. Les Three Lions ont marqué à trois reprises après la pause, via Marcus Rashford (50e, 68e) et Phil Foden (51e), pour terminer premiers du groupe B de ce Mondial 2022. Les Anglais défieront le Sénégal dimanche (20h) en huitièmes de finale

Malgré la titularisation de Phil Foden, une première au Qatar pour le feu follet de Manchester City, le premier acte s'est résumé à deux tirs cadrés anglais et une équipe galloise très peu en vue. Après quarante-cinq minutes insipides et peu rythmées, le match s'est emballé en deux minutes à peine. Alors que Rob Page, visiblement mécontent du rendement offensif de son équipe, a remplacé Gareth Bale par Brennan Johson, ce sont les Three Lions qui ont mordu à deux reprises les Dragons.

L'attaquant de Manchester United Marcus Rashford a débloqué la situation sur un magnifique coup franc à distance (0-1, 50e) avant que Phil Foden, très bien servi par son capitaine Harry Kane, ne fête sa première titularisation en Coupe du monde par un but (0-2, 51e). Visiblement résignés, les Gallois n'ont jamais été capables d'inverser la tendance. Pire, les vice-champions d'Europe ont ajouté un troisième but.

Rashford a inscrit son troisième but au Qatar d'un tir du gauche sur lequel Danny Ward n'est pas exempt de tout reproche (0-3, 68e). L'équipe de Gareth Southgate termine invaincue cette phase de groupes. Avec sept points, elle devance les Etats-Unis (5 pts), qui ont battu l'Iran 1 à 0, les Iraniens (3 pts) et le pays de Galles (1 pt). L'Angleterre avait atteint les demi-finales du Mondial 2018 en Russie. Battue par la Croatie, elle avait ensuite été défaite par la Belgique dans le match pour la 3e place.