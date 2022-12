Le Portugal face à la révélation marocaine, bataille de stars dans un choc: le programme du jour à la Coupe du Monde

Les deux derniers quarts de finale de la Coupe du monde au programme samedi verront aux prises le Maroc et le Portugal à 16 heures au stade Al-Thumama de Doha et l'Angleterre et la France à 20 heures au Stade Al-Bayt d'Al Khor.

Malgré leur présence au plus haut niveau depuis des décennies, c'est la première fois que les Three Lions et les Bleus s'affrontent dans un match à élimination directe du Mondial. Ce "crunch" est le quart de finale le plus équilibré puisque la France est légèrement favorite et que l'Angleterre, toujours invaincue au Qatar, bénéficie du statut de gros outsider.

Avec douze buts, les Anglais peuvent se targuer de posséder la meilleure attaque du tournoi. En plus, ils restent sur trois clean-sheets consécutives, mais Gareth Southgate est conscient que son équipe n'a pas affronté jusqu'ici une équipe ayant le potentiel offensif des Français. Outre Kylian Mbappé, auteur de cinq goals et candidat déclaré au titre de meilleur buteur, Didier Deschamps peut compter sur Olivier Giroud, Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, tous des éléments capables de faire la différence dans les trente derniers mètres.

L'Angleterre possède également une attaque de feu avec Harry Kane, qui joue plus entre les lignes, Bukayo Saka, Phil Foden et Jude Bellingham, le seul joueur anglais sélectionné n'évoluant pas en Premier League. Jusqu'à présent le milieu de Dortmund a été impressionnant dans son rôle de box-to-box. Par contre, dans l'effectif français présent au Qatar, ils sont huit à avoir joué en Angleterre. Cinq y sont encore comme Hugo Lloris, qui se prépare à devenir le Bleu le plus capé de l'histoire avec 143 sélections pour 142 à Lilian Thuram.

Trois autres Français ont également un vécu de l'autre côté de la Manche comme Giroud, qui a résidé à Londres durant près de dix ans, passant d'Arsenal à Chelsea où il a été équipier d'Eden Hazard. Invité surprise à ce stade, le Maroc a déjà signé un exploit en étant la quatrième nation africaine à atteindre les quarts de finale. Il rêve désormais d'être la première nation africaine à disputer une demi-finale. Les Lions de l'Atlas, qui ont terminé à la première place du groupe des Diables Rouges, ont impressionné par leur solidité défensive, n'encaissant que le seul autogoal de Nayef Aguerd. Mais le match contre l'Espagne risque bien d'avoir des répercussions négatives pour les Marocains.

En effet, Romain Saïss s'est blessé à la cuisse et Aguerd à la cheville. Si l'on ajoute à cela qu'Achraf Hakimi traîne un souci musculaire depuis le début, Walid Regragui pourrait bien devoir se passer de ses tauliers en défense. Malgré son carton face à la Suisse, le Portugal ne doit pas se faire plus beau qu'il n'est. Contrairement à la Nati, le Maroc ne se découvrira pas en phases de possession. Au tour précédent, Fernando Santos a pris une décision forte alignant Gonçalo Ramos, laissant Cristiano Ronaldo sur le banc. L'attaquant de Benfica a donné raison à son coach en signant un triplé. Reste à voir si le sélectionneur portugais se passera encore de son capitaine, dont le départ du Qatar a été annoncé avant d'être démenti.