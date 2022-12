Le sélectionneur du Maroc condamne les émeutes en Belgique: "Les Marocains ont plus de respect"

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a condamné les émeutes qui ont eu lieu à Bruxelles et dans d'autres villes européennes après la victoire 2-0 contre les Diables Rouges. "Cela met mal à l'aise de voir des gens se comporter de la sorte. On doit montrer du respect pour le pays dans lequel on est né", a déclaré le coach des Lions de l'Atlas avant le match décisif contre le Canada, jeudi.

"Je ne pense pas que les émeutiers soient de vrais Marocains. Les Marocains ont plus de respect. Dans notre culture, vous devez respecter tout le monde", a déclaré Regragui.

Le Maroc possède quatre points et aura sa place en huitième de finale en cas de match nul ou de victoire contre le Canada, déjà éliminé. Une fois encore, des émeutes sont alors à craindre. Regragui espère que cela ne reproduira pas. "On peut être heureux et faire la fête, mais on doit faire preuve de respect envers tout le monde. J'espère que tout le monde profitera de la journée de jeudi et qu'après, nous pourrons danser et pleurer. Pas de tristesse, mais de joie parce que nous figurerons parmi les seize dernières équipes toujours présentes au Qatar."