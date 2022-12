Non merci: Karim Benzema aurait refusé d'embarquer dans l'avion d'Emmanuel Macron pour assister à la finale

Le président français Emmanuel Macron s'est envolé pour le Qatar pour soutenir les Bleus en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine.

Avec lui, une flopée de stars et de sportifs de haut niveau comme Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui n'ont pas pu participer au Mondial pour cause de blessure.

Selon nos confrères de RMC Sport, Karim Benzema s'est également vu proposer de rejoindre l'état gazier dans l'avion présidentiel. Une proposition qu'aurait déclinée le Ballon d'Or.

Benzema, qui a dû quitter le groupe de l'EDF à cause d'une petite blessure, aurait pu, selon la presse française, réintégrer l'équipe avant la finale car il s'est rapidement rétabli. Mais Benzema est resté à Madrid et l'attaquant serait très remonté contre le staff de sa sélection pour ce choix de ne pas le faire revenir pour qu'il puisse participer à l'épopée.

Benzema sera-t-il tout de même présent dans les tribunes pendant la finale pour encourager ses équipiers ? Réponse à 16h.