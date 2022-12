Un cadre du Barça s'exprime sur son salaire... dérisoire: "Je suis payé comme un joueur de l'équipe réserve"

À l'heure où on évoque les chiffres mirobolants du salaire de Cristiano Ronaldo, Sergi Roberto fait retomber tout le monde sur terre.

Membre du FC Barcelone depuis de nombreuses années, celui qui est rentré dans le coeur des fans grâce à son but du 6-1 face au PSG, s'est exprimé sur le salaire qu'il touche actuellement. "En ce moment, je suis payé comme si je venais du Barça B, mais je le fais avec fierté parce que je veux être ici?" , explique l’international espagnol. "Pour moi, la question financière n’est pas importante".

On le sait, la situation financière du Barca est parfois floue. Criblé de dettes, le club espagnol continue cependant à empiler les recrues durant les périodes de mercato. Pour autant, le défenseur latéral souhaite continuer l'aventure au Barça. "D’après ce que les entraîneurs m’ont dit, ils sont très contents de moi et veulent que je reste et mon idée est de rester également", a-t-il expliqué sur la radio catalane RAC 1.

Toujours au même prix ?