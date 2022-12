Une victoire historique: le Maroc fait tomber l'Espagne et jouera les quarts de finale de la Coupe du monde

Le Maroc a réalisé un nouvel exploit dans le Mondial 2022 en validant sa qualification pour les quarts de finale après sa victoire aux tirs au but contre l'Espagne mardi en huitièmes de finale.

Comme attendu, l'Espagne a mis le pied sur le ballon dès le coup d'envoi et le Maroc est resté bien organisé. Les Marocains se sont d'ailleurs créés la première opportunité de la partie avec un coup franc d'Achraf Hakimi qui a frôle la transversale (12e) La 'Roja' a eu du mal à trouver la faille dans le bloc marocain et seul Marco Asensio est parvenu à inquiéter Yassine Bounou mais sa frappe a échoué dans le petit filet (27e). La fin de la première période a été à l'avantage des Lions de l'Atlas qui ont eu une dernière opportunité mais Nayef Aguerd n'est pas parvenu à cadrer sa tête (42e).

En seconde période, le Maroc a éprouvé plus de difficultés à sortir et s'est retranché dans son camp, laissant le ballon à l'Espagne qui n'est pas parvenue à se montrer dangereuse et la rencontre a filé en prolongations.

Dans les 30 minutes additionnelles, le Maroc s'est créé la première opportunité d'ouvrir le score. Walid Cheddira s'est présenté face à Unai Simon mais le portier espagnol a eu le dernier mot (104e). Dans les dernières secondes, Pablo Sarabia a été oublié par la défense marocaine mais sa tentative a touché le poteau avant de sortir des limites de jeu (120e+3).

Tirs au but

Les deux équipes ont alors dû se départager lors d'une séance de tirs au but où les Espagnols ont manqué trois penalties par Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets, qui a disputé son 17e match de Coupe du monde, égalant le record espagnol d'Iker Casillas et Sergio Ramos.

Côté marocain, Abdelhamid Sabiri, Hakim Ziyech ont marqué leurs tentatives avant que Badr Benoun ne voit son envoi repoussé par Simon. Après le raté de Busquets, Hakimi a finalement validé la qualification du Maroc d'une panenka.

Pour le premier quart de finale de son histoire en Coupe du monde, le Maroc sera opposé au vainqueur du dernier huitième de finale entre le Portugal et la Suisse mardi à 20h00 heure belge.

Le Maroc est la quatrième nation africaine à atteindre les quarts de finale d'une Coupe du monde après le Cameroun (1990), le Sénégal (2002) et le Ghana (2010). Jamais un pays africain n'a réussi à se qualifier pour les demi-finales d'un Mondial.