Croky Cup - L'Antwerp s'offre la Coupe de Belgique et un ticket direct pour l'Europa League

(Belga) L'Antwerp a remporté la Coupe de Belgique de football en battant le Club Bruges 1-0, samedi, au stade roi Baudouin. Lior Refaelov (25e) a inscrit l'unique but de la partie, offrant une troisième Coupe au 'Great Old' et envoyant son équipe directement en phase de groupes de l'Europa League, au détriment du Sporting Charleroi.

L'Antwerp prenait le match à son compte en début de rencontre. Mignolet devait ainsi intervenir sur les tentatives de Mbokani (7e), Juklerod (15e) et Refaelov (21e). Le but tombait à la 25e minute. Après une perte de balle de Vormer, l'Antwerp partait en contre. Lamkel Zé, de la gauche servait Juklerod, qui passait à Refaelov. L'Israélien n'avait qu'à pousser le ballon dans le but vide (25e). Le Club Bruges réagissait en seconde période, en particulier après la montée au jeu de Badji (52e). Le jeune Sénégalais obligeait le gardien Matijas à se détendre à deux reprises, pour repousser une tête (66e) puis un tir de l'entrée du rectangle (71e). Badji se montrait ensuite moins précis de la tête (81e). L'Antwerp restait menaçant en contre. Lamkel Zé semait la panique dans la défense et il fallait une intervention en catastrophe de Deli pour garder les Brugeois dans le match (82e). Le forcing final de Bruges ne débouchait que sur un tir de Schrijvers de peu à côté (86e). Le 'Great Old' tenait bon pour s'offrir la troisième Coupe de Belgique de son histoire, après 1955 et 1992. L'Antwerp succède au KV Malines au palmarès. Avec cette victoire, l'Antwerp, quatrième du championnat, se qualifie pour les poules de l'Europa League. Charleroi, troisième, devra passer par les tours préliminaires. (Belga)