Kouamé, élu 'homme du match': "Les supporters nous ont montré qu'ils voulaient la finale"

Auteur du 3e but de son équipe, c'est Christian Kouamé qui a été élu 'Homme du match' de cette rencontre entre Anderlecht et Eupen.

"On voulait arriver en finale, c'était l'objectif du club", explique le buteur très heureux d'avoir reçu sa récompense. "On va savourer mais il nous reste des matchs importants, il va falloir les gagner pour aller en Play-Off 1."

L'attaquant a aussi déclaré qu'il avait été touché par l'enthousiasme des supporters à l'arrivée du bus. "Quand on venait dans le bus, j'ai vu l'ambiance et on voyait que les supporters voulaient la finale. Ils nous ont vraiment montré qu'ils voulaient cette finale, ça m'a touché. J'ai pas encore joué de finale depuis que je suis pro donc ça sera ma première et j'espère qu'on va la remporter. On verra bien qui sera favori."