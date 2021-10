Luka Elsner était soulagé après la victoire de son équipe face à Mouscron en Coupe de Belgique. Il s'agit de la première victoire du Standard depuis qu'Elsner en a pris la direction. "On a fait preuve de courage, les garçons se sont battus jusqu'au bout. On a bien géré la fin de match, ce qui n'avait pas été le cas contre Louvain. Au moins on a progressé sur cette partie-là. Évidemment il en faudra plus samedi (contre Courtrai en championnat) mais on doit prendre cette victoire comme le début de quelque chose."

Il regrette tout de même le peu d'occasion qu'ont eu ses joueurs. "On a eu quelques opportunités mais on aurait dû en avoir plus".

Découvrez toute la réaction de l'entraîneur du Standard dans la vidéo.