Yves Vanderhaeghe: "On a montré trop de respect à Anderlecht" (vidéo)

Anderlecht a éliminé le Cercle Bruges (1-0) mercredi soir pour se hisser en demi-finale de la Coupe de Belgique. Voici la réaction de l'entraîneur du Cercle Yves Vanderhaeghe.

"On a montré trop de respect à Anderlecht", a analysé Yves Vanderhaeghe à notre micro. "On a trop pensé à défendre, ce qui n'était sûrement pas le plan d'avant-match, mais on l'a quand même fait. On a trop respecté Anderlecht. On n'était pas là dans le premier duel, ni sur le second ballon et on a beaucoup trop reculé. Mais on a quand même peu donné alors qu'ils ont eu la balle en première période. Ce qui m'a plus aussi, c'est la réaction en 2e période. La différence entre la 1e et la 2e est très grande. Si eux méritent de mener au score à la mi-temps, on mérite de marquer en 2e. C'est juste dommage qu'on ne l'ait pas fait. Mais on doit seulement regarder notre prestation. Parce qu'on a raté la première période, mais on a aussi raté des occasions qu'on devait marquer en 2e".

Vanderhaeghe est le nouvel entraîneur du Cercle depuis le début du mois de février. Et quelque chose a changé au sein du club. "Je suis content de l'entendre dire. Mais on doit encore gagner des matches cruciaux (en championnat, ndlr). Notre performance de la 2e mi-temps nous donne un peu de confiance malgré la défaite. Mais c'est sur cette base qu'on doit continuer".