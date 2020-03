Décès à 87 ans de Michel Hidalgo entraîneur de la France lors de l'Euro victorieux en 1984

(Belga) Michel Hidalgo est décédé ce jeudi à Marseille à l'âge de 87 ans, a annoncé L'Équipe. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, entre 1976 et 1984, avait guidé les Bleus vers leurs premiers succès sur le plan international avec un victoire dans l'Euro 1984 joué en France (2-0 en finale contre l'Espagne).

Higaldo, qui a succédé à Stefan Kovacs à la tête de l'équipe de France, avait réussi à composer un milieu de terrain incomparable à l'époque, un "carré magique", composé de techniciens redoutables : Michel Platini-Alain Giresse-Jean Tigana-Luis Fernandez. C'est encore sous sa direction que la France avait perdu une demi-finale d'anthologie à Séville lors du Mondial de 1982, aux tirs au but, face à l'Allemagne, après avoir mené 3-1 dans la prolongation et victime de l'agression de Tony Schumacher sur Patrick Battiston. Hidalgo avait connu ses premiers succès en tant qu'entraîneur en ramenant la France en Coupe du monde en 1978 en Argentine. Les Bleus avaient manqué les deux précédentes en 1970 et 1974. Il a aussi connu une belle carrière de joueur à Reims et Monaco couronnée de trois titres nationaux (1955, 1961, 1963) et deux Coupes de France (1960 et 1963). (Belga)