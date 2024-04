Décès d'André Arbonnier, ancien président des Francs Borains

Peu après l'arrivée de l'industriel français dans le Borinage, le club, rebaptisé Royal Boussu Dour Borinage, fut promu en D2, avec notamment une 5e place en 2010. André Arbonnier quitta la présidence du club en 2012.

Deux ans plus tard, le matricule 167 fut revendu à des investisseurs français qui allaient l'implanter du côté de Seraing. A Boussu, on reprit le matricule 5192 de Charleroi-Fleurus et le club continua sous l'appellation Francs Borains dans les séries inférieures. Le club fut promu en Challenger Pro League au terme de la saison dernière.