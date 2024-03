Déja victorieux à l'aller, Lyon bat Benfica 4-1 et se qualifie pour le dernier carré

L'Olympique Lyonnais a battu mercredi soir le Benfica Lisbonne (4-1) en quart de finale retour de la Ligue des Champions féminine en France. L'équipe la plus titrée de la compétition (huit fois) s'était déjà imposée 1-2 à l'aller et accède au dernier carré.

Delphine Cascarino a ouvert le score pour l'OL (43e) mais les Portugaises ont immédiatement répliqué avec un but de Marie-Yasmine Alidou d'Anjou (45e). Au retour des vestiaires, Cascarino s'est offert un doublé (51e) et a assuré une fin de match tranquille à son équipe, d'autant que Griedge Mbock (90e+1) et Vicki Becho (90e+6) ont enfoncé le clou dans les arrêts de jeu.

Lyon est la première équipe qualifiée pour les demi-finales. À 21h, Chelsea reçoit l'Ajax. Les Londoniennes ont fait un grand pas vers la qualification en s'imposant 0-3 à la Johan Cruijff Arena à l'aller. Jeudi, le FC Barcelone recevra les Norvégiennes de Brann (18h45, aller: 1-2) et le Paris Saint-Germain les Suédoises de Häcken (21h, aller: 1-2).