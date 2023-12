Dender fait craquer les jeunes du Standard en une demi-heure et monte sur le podium

Dender a ouvert le score dès la 6e minute de jeu grâce à un coup de tête puissant de Bruny Nsimba sur corner. Dix minutes plus tard, Dender a de nouveau marqué sur un corner, venu de la droite cette fois. Dylan Ragolle a repris le centre et a profité d'une faute de main de Matthieu Epolo, le gardien liégeois, pour faire le break. Nsimba s'est offert un doublé ensuite, donnant un large avantage à son équipe à la demi-heure de jeu (33e) d'un tir croisé du pied droit. Olivier Myny a inscrit un quatrième but en fin de seconde période (85e).

Dender remonte à la troisième place du classement avec 26 points, derrière Zulte-Waregem (26) et le Beerschot (29), qui doivent encore jouer respectivement face au Lierse (20h) et Deinze (dimanche). Dans la lutte pour le maintien, le SL16 reste à la 12e place, un point devant Seraing, premier relégable.