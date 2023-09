Deux buts et un assist pour Benteke après une disette de onze matches

Christian Benteke a inscrit deux buts et donné une passe décisive dans la victoire de DC United face au Chicago Fire (4-0), samedi en Major League Soccer (MLS). Il a ainsi mis fin à une série de onze matches sans but ni assist.

Titulaire comme depuis le début de la saison, Benteke a ouvert la marque à la 9e minute avant de se muer en passeur à la 20e. Après un but contre son camp pour porter le score à 3-0 en première mi-temps, l'ancien Diable Rouge a parachevé la victoire dans les arrêts de jeu de la rencontre (90e+1).

Le dernier but de Christian Benteke remontait au 4 juin face à l'Inter Miami. Depuis, il avait joué dix matches complets et un match en tant que remplaçant sans marquer ni donner de passe décisive. DC est classé 9e, barragiste pour les playoffs en conférence est, et compte 33 points en 27 matches après avoir enrayé une série de trois défaites consécutives.