Italie: l'AC Milan fait du surplace, Naples respire grâce à Lukaku

Cela a semblé faire effet: son équipe a rapidement ouvert la marque par Strahinja Pavlovic (8e) et a globalement maîtrisé les débats, avant de s'effondrer à l'heure de jeu en concédant deux buts (62 et 66e).

Fonseca, toujours privé de sa recrue-star Alvaro Morata, blessé, a pourtant tenté un électrochoc en laissant sur le banc Rafael Leao et Théo Hernandez.

L'ambitieux club lombard n'a plus débuté aussi mal une saison depuis 2011. Plus inquiétant encore, il a toujours concédé deux buts par match depuis le coup d'envoi.

"On venait à peine de rentrer, on n'avait pas besoin de se rafraîchir, il n'y a aucun problème, le groupe est uni", s'est défendu l'international français.

Ce sont les entrées de Leao et Hernandez qui ont permis au club lombard d'arracher le nul, l'attaquant portugais étant à la réception d'une remise du Français (72e).

"L'équipe a tout simplement arrêté de jouer après la pause", a de son côté analysé Fonseca, déjà sous pression.

Au lendemain de la fermeture d'un marché des transferts où il a été très actif et dépensé plus de 150 millions d'euros, le Napoli s'est fait peur à domicile, avant de s'imposer en toute fin de match face à Parme (2-1).

Menée depuis la 19e minute sur un pénalty du Français Ange-Yoan Bonny, l'équipe d'Antonio Conte a dû attendre l'exclusion du gardien de Parme et son remplacement par un joueur de champ, pour prendre le dessus.

Le promu ayant procédé à tous ses changements, c'est le défenseur et capitaine Enrico Delprato qui a pris place dans les buts et qui s'est incliné deux fois dans le temps additionnel face à Lukaku, Napolitain depuis jeudi (90+2), et André-Frank Anguissa (90+6).

Naples a bondi grâce à ce deuxième succès consécutif à la 4e place (6 pts), à une longueur de l'Inter Milan, vainqueur la veille de l'Atalanta (4-0) grâce à un doublé de Marcus Thuram.

Equipe-surprise de la saison dernière, Bologne n'a toujours pas gagné et pointe à une inquiétante 16e place (2 pts) après son nul à domicile face à Empoli (2-2).