"Deux offres concrètes" pour la reprise d'Ostende, annonce l'administrateur provisoire

"Il y a actuellement deux offres concrètes qui peuvent être identifiées. Les deux parties ont signé une lettre d'intention, dans laquelle elles se positionnent pour acheter le club. Elles incluent aussi certaines conditions à la transaction. Nous avons rempli entre-temps ces conditions. Les choses vont dans la bonne direction, mais nous ne sommes pas encore à la conclusion".

Plus tôt cette semaine, Ostende avait reçu des nouvelles positives de la Commission des Licences. Celle-ci a décidé de ne plus retirer de points au club de la Côte, qui réglé ses arriérés de TVA, d'ONSS et de transferts, pour un total d'environ 1,1 million d'euros.