"J'espère aller jusqu'à l'Euro 2024": Axel Witsel en dit un peu plus sur son avenir dans le football

Axel Witsel et le Borussia Dortmund, c'est terminé. Le Diable Rouge a déjà confirmé qu'il ne prolongerait pas dans la formation allemande, mettant ainsi fin à un beau chapitre de sa carrière. Âgé de 33 ans, il a encore envie de poursuivre un petit moment avant de raccrocher.

À son arrivée au camp de base de la sélection, Witsel nous en a dit un peu plus sur ses intentions, bien qu'il n'ait pas encore pris de décision sur son futur club. "Je ne sais pas encore, on va voir dans les 2-3 semaines qui arrivent. J'ai encore envie de jouer 3 ans au top niveau. L'important, c'est que je joue quand même, il y a la coupe du monde qui arrive, c'est dans ma tête. Il va falloir bien réfléchir pour la prochaine aventure. J'ai seulement envie d'un beau projet mais je veux rester en Europe pour être au top physiquement. Cette année n'a pas été facile car j'étais en fin de contrat mais Dortmund ne m'a pas mis à la cave. J'ai maintenant envie de trouver un nouveau challenge", a-t-il déclaré.

Pour autant, Witsel admet qu'il arrive au terme de son parcours. Si certains évoquaient une retraite internationale imminente, lui a déjà en tête une nouvelle échéance. "On est pas loin, mais j'aimerais bien jouer encore 3 ans, jouer cette Coupe du Monde et espérer aller jusqu'à l'Euro 2024. Après ça dépend de comment tu te sens physiquement année après année, j'ai 33 ans, je n'ai plus 20 ans, mais je ne me sens pas encore à la retraite, physiquement ou mentalement", a précisé Witsel à ce sujet.