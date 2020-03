"L'Union fait la force est notre devise, c'est l'heure de le démontrer": l'appel du Diable Rouge Christian Kabasele sur Twitter

En pleine pandémie du coronavirus, le Diable Rouge Christian Kabasele s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour appeler les Belges à "démontrer" que "l'Union fait la force est la devise de notre pays".

Le défenseur qui évolue à Watford en Angleterre a demandé aux citoyens d'aider le personnel hospitalier, notamment en déposant des masques pour qu'il puisse "faire son travail en étant protégé au maximum".



Voici son texte complet: "L'Union fait la force est la devise de notre pays. C'est l'heure de le démontrer. Les hôpitaux belges risquent d'être à court de masques pour se protéger du virus. Certains brancardiers qui sont en première ligne pour transporter les malades atteints du virus n'ont plus accès à ces masques faute de stocks. Plus que jamais ils mettent leurs vies en danger pour en sauver des autres. C'est pourquoi il est important de déposer vos masques dans les hôpitaux afin que tous le personnel hospitalier puisse en disposer et faire son travail en étant protégé au maximum!! Soyez solidaires et ensemble nous traverserons cette épreuve difficile".