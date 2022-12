La bombe est tombée: Eden Hazard annonce qu'il quitte les Diables Rouges (photo)

Eden Hazard, 31 ans, a annoncé mercredi sur les réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière internationale, ponctuée par une élimination au premier tour du Mondial 2022 au Qatar. Le capitaine des Diables Rouges a porté le maillot belge à 126 reprises depuis novembre 2008, marquant 33 buts et délivrant 36 assists.

"Une page se tourne aujourd'hui. Merci pour votre amour", a écrit le joueur du Real Madrid. "Merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête. Vous me manquerez."

Le compte officiel des Diables Rouges a réagi dans la foulée en souhaitant "tout le meilleur" à celui qui a porté le brassard de capitaine pour la première fois en juin 2015. Éblouissant lors du Mondial 2018, avec 3 buts et 2 assists, il a porté les Diables jusqu'à la troisième place en Russie, le meilleur résultat de l'histoire du football belge.

Eden Hazard a joué son dernier match le 1er décembre 2022 lors du 3e et dernier duel du groupe F du Mondial lors duquel la Belgique a partagé contre la Croatie (0-0), un résultat insuffisant que pour se hisser en huitièmes de finale. Formé à Lille depuis son plus jeune âge, le Brainois a fait ses débuts à 17 ans, en novembre 2008, lancé par René Vandereycken dans un duel contre le Luxembourg (1-1).

Rapidement devenu le maître à jouer noir-jaune-rouge, il restera comme l'une des pierres angulaires d'un incroyable génération belge, parvenue à revenir sur le devant de la scène après des années de vaches maigres. Dans son sillage, la Belgique a aligné trois participations en Coupe du monde (2014, 2018, 2022) et deux en Championnat d'Europe (2016, 2020).

En 126 caps, le 4e plus grand total actuel derrière Jan Vertonghen (145), Axel Witsel (130) et Toby Alderweireld (127), il aura compilé 33 buts, ce qui fait d'Eden Hazard le deuxième buteur le plus prolifique de l'équipe nationale derrière l'intouchable Romelu Lukaku (68). Après Vincent Kompany, Thomas Vermaelen, Marouane Fellaini et Mousa Dembélé, Eden Hazard est le cinquième joueur présent au Mondial 2018 à prendre sa retraite ou quitter l'équipe nationale.

Virevoltant pendant de nombreuses années, Eden Hazard a connu trois dernières saisons compliquées, tant en club depuis son transfert au Real Madrid qu'en équipe nationale. En raison de plusieurs pépins physiques, il n'a pas porté le maillot de l'équipe nationale entre novembre 2019 et juin 2021. Il n'a marqué qu'un but lors de ses 20 derniers matchs, contre la République tchèque le 5 septembre 2021, en qualifications pour le Mondial 2022.