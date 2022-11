"Tant pis pour les grands noms !": Marc Delire dézingue Roberto Martinez et veut mettre nos stars dehors (vidéo)

Le sort de Roberto Martinez se jouera sans doute contre la Croatie, en même temps que celui de l'équipe belge. Les Diables Rouges, sèchement battus par le Maroc ce dimanche, n'ont pas convaincu le plateau du Vestiaire.

Un homme en prend pour son grade en particulier, et sans surprise, c'est l'entraîneur. Pour Marc Delire, il est temps qu'il prenne ses responsabilités et qu'il écarte toutes les stars pour le dernier match. "On a plus qu'un match. Si on donne à cette génération dorée, qui n'a jamais rien gagné, une occasion de terminer en beauté en étant éliminée, moi j'en ai rien à foutre de ça", a-t-il lancé sur le plateau de Dans le Vestiaire. "Je préfère qu'on change. Tant pis pour les grands noms, ils n'ont rien montré pendant ces deux matchs-là, osons quelque chose d'autre !".

Selon lui, Roberto Martinez ne fera rien. "Martinez a toujours fait du copinage. Je le répète, c'est de plus en plus monsieur vaseline, il te fait gober n'importe quoi, plus c'est gros, plus ça passe avec lui", fustige notre consultant, rejoint par Silvio Proto, qui lui reproche notamment d'avoir sorti Onana et Hazard contre le Maroc. Pour Hazard, Marc Delire est cependant sceptique. "Avant Hazard était dans le top 5 mondial, maintenant, il est dans le top 100. Il ne faut pas s'en contenter", a-t-il regretté.

Rendez-vous jeudi pour le match décisif...