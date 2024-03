Aster Vranck: "Chaque rassemblement est une occasion, celui-ci n'est pas plus important"

Ce rassemblement en vue des deux rencontres amicales en Irlande (samedi) et en Angleterre (mardi) est le dernier avant celui de l'Euro. Il s'agit donc, pour les joueurs présents, d'une dernière opportunité de se montrer aux yeux du sélectionneur Domenico Tedesco. "Chaque camp est une grosse opportunité de me montrer", a expliqué Vranckx. "Ce n'est donc pas le plus important, même s'il est très important. J'aborde chaque rassemblement en étant conscient que je dois faire de mon mieux. Je dois essayer d'être moi-même et d'apporter autant d'énergie que possible dans mon jeu."

Vranckx s'est présenté à Tubize avec peu de minutes dans les jambes. Il n'a plus été titularisé en championnat depuis le 4 février et est monté au jeu lors des quatre dernières rencontres. "J'ai eu une blessure et après, je n'ai pas eu beaucoup de minutes. Mais je me sens en forme", a-t-il expliqué.