Belgique-Danemark: découvrez la composition probable de Roberto Martinez

A l'exception de Thomas Meunier et Axel Witsel, suspendus, Roberto Martinez dispose d'un groupe au complet pour affronter le Danemark mercredi à Louvain dans la 'finale' du groupe 2 de la Ligue des Nations, une rencontre qui enverra les Diables dans le Final Four en cas de nul ou de victoire.

"Tous les joueurs sont 'fit' et disponibles. Nous allons juste 'checker' une dernière fois Dedryck Boyata et Jeremy Doku, qui n'étaient pas à 100 % avant le match contre l'Angleterre", a déclaré le sélectionneur fédéral mardi en visioconférence de presse, juste avant le dernier entraînement des Diables avant le duel face aux Danois. Roberto Martinez a déjà son équipe en tête mais veut attendre le dernier entraînement avant de coucher les onze noms de ses titulaires sur papier. "Le dernier entraînement est important pour confirmer ses sensations", dit-il. "Nous avions cinq latéraux pour ce rassemblement: Thomas Foket, Thomas Meunier, Nacer Chadli, Thorgan Hazard et Joris Kayembe. Ils ont tous très bien travaillé et ont leurs chances. Tout est clair et j'espère que ce le sera encore plus après le dernier entraînement". L'espoir de voir Eden Hazard rejoindre in extremis la sélection après sa quarantaine due à un test positif au coronavirus était très mince. Tant Roberto Martinez que Thibaut Courtois ont levé les doutes sur l'absence du Brainois, qui n'aura donc joué aucun match international en 2020. "Eden avait hâte de revenir et de jouer pour les Diables Rouges en 2020. Malheureusement, il a eu son lot de malchance", avance Roberto Martinez. "Il est dans un bon état esprit, il se réjouit de revenir aussi vite que possible. Je n'ai aucun doute qu'on verra la meilleure version d'Eden Hazard en 2021". "C'est dommage pour lui de manquer le match, mais nous avons assez de qualités pour gagner demain", dit de son côté Thibaut Courtois, coéquipier d'Eden Hazard au Real Madrid.

LA COMPO PROBABLE

BELGIQUE: Courtois, Alderweireld, Denayer, Vertonghen, Chadli (ou Foket), T. Hazard, De Bruyne, Tielemans, Praet, Mertens et Lukaku