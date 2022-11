Belgique-Egypte EN DIRECT: deux jeunes défenseurs et de nombreux tests dans la composition belge (vidéos)

LE DIRECT

15h36: Des fans belges iront aussi au Qatar. Ils sont peus, mais 44 heureux élus pour aller au Qatar tous frais payés sont partis ce matin.

15h31: Du côté egyptien, dans le onze, on retrouve notamment Mohamed Salah et Mahmoud Trezeguet, sans doute les deux plus gros dangers pour notre équipe belge.

15h17: On le sait, ce match tombe en pleines heures de boulot. Si vous voulez le regarder en travaillant, on a des astuces pour vous.

14h54: Il y aura beaucoup de fans egyptiens dans le stade, mais il y aura aussi quelques supporters belges, qui ont fait le déplacement au Koweït. Et eux ont confiance en notre équipe nationale.

14h45: Bonjour à tous et bienvenue dans ce direct de Belgique-Egypte, le seul match de préparation de notre équipe nationale !

Les compositions

Belgique: Courtois, Alderweireld, Debast, Theate, Castagne, Witsel, Vanaken, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Batshuayi

Egypte: El-Shenawy, Gabr, Tawfik, Hegazy, Hamdi, Hamada, Tarek Hamed, Elneny, Salah, Mohamed, Trezeguet

L'avant match

Les Diables Rouges affronteront l'Egypte vendredi (16h00 heure belge) au Koweït dans leur unique match de préparation au Mondial 2022, qui débutera mercredi par un duel face au Canada pour les troupes de Robero Martinez.

La sélection belge est arrivée mardi au Koweït pour y préparer le Mondial et mettra le cap sur le Qatar après le duel face aux Pharaons, disputé dans l'imposant stade international Jaber Al-Ahmad, où 50.000 personnes sont attendues. Leandro Trossard, qui a reçu un coup à l'entraînement, et le troisième gardien Koen Casteels, qui souffre d'un refroidissement, ne joueront pas vendredi, a confirmé Roberto Martinez jeudi. Jan Vertonghen (mollet) reste lui incertain.

Les possibilités de remplacement en défense sont limitées. Il reste à savoir si Martinez compte aligner Leander Dendoncker en défense. "En effet, il n'y a pas beaucoup d'options et nous voulons donner autant de minutes que possible aux joueurs de notre sélection et regarder les associations sur le terrain."

Comme attendu, Romelu Lukaku ne sera pas non plus de la partie au Koweït. Le premier match de la Belgique contre le Canada arrivera probablement trop vite pour le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges. "Rom progresse, mais je ne pense pas qu'il sera prêt pour notre premier match", a indiqué le sélectionneur fédéral. Pour remplacer Lukaku, Martinez ne pense pas à un système avec un faux neuf. Par le passé, des tentatives n'ont pas donné les résultats escomptés. "Nous avons trois vrais numéros 9 dans notre sélection et nous allons travailler de la sorte également demain. Michy Batshuayi et Loïs Openda recevront tous deux du temps de jeu à cette position."

Eden Hazard devrait commencer la rencontre face à l'Égypte, a indiqué le sélectionneur. Le capitaine des Diables Rouges souffre d'un manque de temps de jeu cette saison au Real Madrid. De plus, son concurrent à cette place, Leandro Trossard, sera absent. "Nous allons aligner Eden comme nous l'avions prévu, ce qui veut dire 60 minutes contre l'Égypte, même si bien sûr, cela dépend aussi de l'intensité du match. Eden, en plus d'être notre capitaine, est avant tout un être humain et s'il ne joue pas, ce n'est pas bon pour la confiance. Nous devons donc lui donner des minutes."

Le match contre l'Égypte représente un dernier test avant le voyage au Qatar. Il est possible que l'équipe de base de vendredi ne soit pas entièrement représentative de celle du premier match de la phase de groupes. "Il s'agit d'être prêts pour la phase de groupes. Le duel contre l'Égypte représente une étape parfaite vers la Coupe du monde, dans cette période inhabituelle. Nous devons nous adapter au climat, à l'humidité. Je veux que tout le monde soit dans une condition optimale", avance Roberto Martinez. Le Koweïtien de 48 ans Ali Shaban, expérimenté au niveau international en Asie, sera l'arbitre de la rencontre.