Declan Rice capitaine pour sa 50e présence avec l'Angleterre

"Ce sera un moment 'pincez-moi'", a souri Rice, également présent en conférence de presse. "Pour ma 50e 'cap', marcher dans Wembley devant ma famille et mes amis, c'est un honneur. Je suis sans voix."

Le milieu de terrain d'Arsenal, 25 ans, a disputé son premier match avec les 'Three Lions' le 22 mars 2019 contre la République tchèque. "J'étais probablement un joueur un peu nerveux quand je suis arrivé dans l'équipe anglaise, mais avec le temps, j'ai joué plus de grands matchs, plus de matchs dans des grands tournois, j'ai apprécié chaque moment." Rice estime avoir "grandi comme joueur et comme personne" depuis sa première sélection.