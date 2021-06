Diables Rouges: Eden Hazard n'a pas pris part à l'entraînement (photos)

Les Diables Rouges se sont entraînés en groupe ce mardi. On a noté trois absences: Eden Hazard, Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen.

Eden Hazard n'a pas pris part à l'entraînement collectif des Diables Rouges ce mardi. Une absence planifiée qui entre dans le cadre de sa remise en condition. Pour info, le joueur du Real Madrid s'est exercé à l'intérieur des installations du Proximus Basecamp.

Hier/Lundi en conférence de presse, il était apparu détendu, même s'il n'a pas pu cacher qu'il a encore des "problèmes à la cuisse". "J'ai loupé le dernier match avec le Real à cause d'une petite gêne à la cuisse. Depuis, j'ai pu me reposer une semaine et mentalement je suis bien. Physiquement je dois encore me préparer et j'espère évidemment être prêt le 12 juin pour le premier match", a dit le capitaine des Diables expliquant qu'il n'est "pas encore à 100%". "Je vais être à nouveau bon quand je vais enchaîner, quand je vais retrouver la confiance, et quand ma cuisse et ma cheville ne me feront plus mal du tout", a-t-il dit aux journalistes qui l'interrogeaient sur son état de forme. "J'ai vécu une saison malchanceuse, a poursuivi le Madrilène. Depuis le début de ma carrière, tout a été très bien et je n'ai pas eu beaucoup de blessures. Je ne peux pas tout mettre sur le dos de la malchance", a toutefois reconnu Hazard, recruté à Madrid pour la somme record de 100 millions d'euros à l'été 2019.

Hormis Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen, tous les autres se sont entraînés normalement.