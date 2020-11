Diables Rouges: la BOULETTE de Thibaut Courtois contre le Danemark (vidéo)

Les Diables Rouges disputeront le Final Four de la Ligue des Nations en octobre 2021. La Belgique a validé son billet pour le dernier carré de la compétition en battant le Danemark 4-2 mercredi soir à Louvain lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes. Les Diables terminent à la 1e place du groupe 2 avec 15 points.



Youri Tielemans a ouvert le score après 3 minutes, Jonas Wind a égalisé à la 17e. Romelu Lukaku mettait les Belges à l'abri en plantant un doublé en seconde période (57e, 69e), ses 56e et 57e buts en équipe nationale. Le Danemark revenait à 3-2 à la suite d'un but contre son camp de Chadli à la 86e, mais dans la foulée, De Bruyne fixait le score final à 4-2. La Belgique découvrira ainsi le Final Four de la Ligue des Nations, un Final Four que les troupes de Roberto Martinez n'étaient pas parvenus à atteindre lors de la première édition du tournoi. En ballotage favorable avant la dernière journée, les Belges étaient restés à quai après leur défaite 5-2 en Suisse lors de la dernière journée de la phase de groupes, il y a deux ans. Le tirage au sort du Final Four de la Ligue des Nations aura lieu le 3 décembre. La France, l'Espagne et l'Italie seront les trois autres participants à cette dernière phase de la compétition.

LIGUE DES NATIONS: résultats et classements des groupes