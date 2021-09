Diables Rouges - Roberto Martinez a apprécié "la concentration" de ses joueurs

(Belga) Roberto Martinez a apprécié "la concentration" de ses joueurs après la victoire 3-0 des Diables Rouges contre la Tchéquie en qualifications pour le Mondial 2022 dimanche à Bruxelles.

"Au match aller, la Tchéquie nous avait empêché d'être nous-mêmes et nous avait mis en problème avec son pressing", a réagi Martinez en conférence de presse après la rencontre. "Les joueurs ont travaillé dur à l'entraînement pour jouer contre ce genre de pressing et j'ai apprécié la concentration dont ils ont fait preuve." L'entraîneur catalan voyait cependant encore des points à travailler pour l'avenir. "Je n'ai pas aimé notre début de seconde période. Je pense aussi que nous aurions pu marquer plus de buts et avoir une avance plus large au repos. Ce match a montré que nous devons encore nous améliorer dans certains domaines." Le sélectionneur national s'est également exprimé sur la prestation d'Eden Hazard qui a inscrit son premier but avec les Diables Rouges pour la première fois depuis la victoire 1-4 en Russie le 16 novembre 2019. "Ce but montre qu'Eden est vraiment de retour. Quand il est dans cette forme, c'est un joueur qui est difficile voire impossible à arrêter pour la défense adverse. J'aurais aimé le laisser 90 minutes sur le terrain mais il faut aussi le faire un peu souffler", a précisé Martinez. Surprise du onze de base, Hans Vanaken, auteur de deux assists, a lui aussi convaincu le sélectionneur. "Hans récolte les fruits du travail qu'il effectue dans l'ombre depuis des mois. J'étais convaincu qu'il pouvait sortir ce genre de prestation. Il grandit depuis son arrivée dans le groupe. De plus, c'est un joueur intéressant tactiquement car il est polyvalent et intelligent." (Belga)