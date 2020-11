Diables Rouges - Thomas Kaminski, positif au Covid-19, quitte la sélection

(Belga) Thomas Kaminski a quitté le groupe des Diables Rouges après avoir été testé positif au coronavirus, a indiqué l'Union belge de football mardi soir, à la veille du match amical contre la Suisse.

Thomas Kaminski, 28 ans, avait été appelé en équipe nationale lundi pour pallier le forfait du gardien d'Anderlecht Hendrik Van Crombrugge. Le gardien de Blackburn Rovers est le second Diable privé d'équipe nationale pour cause de coronavirus après Eden Hazard, en quarantaine à Madrid après que le Real Madrid a annoncé ce week-end qu'il avait été testé positif. Thomas Foket (Reims) avait lui aussi ajouté au groupe lundi, alors que la fédération avait annoncé les forfaits de Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) et Alexis Saelemaekers (AC Milan). Mardi, c'est Hannes Delcroix (Anderlecht) qui a été ajouté à la sélection, remplaçant Thomas Vermaelen (Vissel Kobe) qui n'a pas reçu le feu vert des autorités japonaises pour venir en Belgique en raison de la situation sanitaire. De son côté, l'équipe suisse s'est envolée mardi pour la Belgique sans le défenseur de Nice Jordan Lotomba, positif au coronavirus. Un membre du staff médical de la Nati a également été testé positif. La Belgique affronte la Suisse mercredi en amical, avant de jouer ses deux derniers matchs de Ligue des Nations dimanche contre l'Angleterre et le 18 novembre contre le Danemark. Les trois rencontres auront lieu à huis clos à Louvain (Belga)