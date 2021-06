Diables Rouges: Thorgan Hazard absent à l'entraînement, voici le programme de ce week-end

Vingt-quatre Diables Rouges étaient présents à l'entraînement samedi sur le coup de 11 heures sur la pelouse du centre national de football de Tubize, à deux jours de leur dernier match dans le groupe B contre la Finlande, lundi soir à Saint-Pétersbourg (21h). Seul Thorgan Hazard manquait à l'appel.



Vendredi, Roberto Martinez avait indiqué que Nacer Chadli, victime d'un coup, allait devoir passer un scanner et était "le seul joueur incertain pour lundi". Chadli était bien présent sur la pelouse du centre national samedi. Par contre, Thorgan Hazard n'est pas monté sur le terrain pour l'entraînement collectif. Vendredi, le sélectionneur avait aussi évoqué son cas, affirmant qu'il avait "reçu un petit coup sur le genou, mais ce n'est rien d'inquiétant."

Rentrée en Belgique dans la nuit de jeudi à vendredi, dans la foulée de sa victoire à Copenhague contre le Danemark (1-2), l'équipe nationale prépare son dernier match de poule dans son camp de base brabançon. Initialement, il était prévu que les Diables prennent la direction de Saint-Pétersbourg sans repasser par la Belgique. Mais les conditions d'entraînement dans le vieux stade Petrovski et sanitaires ont été jugées insuffisantes par le staff belge.

La délégation noir-jaune-rouge partira de Charleroi dimanche sur le coup de 13h30 et rejoindra la ville impériale en fin d'après-midi. À noter que les Diables Rouges ne s'entraîneront pas en Russie, préférant une dernière session à Tubize dimanche matin. Première de son groupe B avec 6 points, la Belgique devra encore prendre un point contre les Finlandais au stade Krestovski (21h) pour s'assurer de terminer première. Pour rappel, le groupe de Roberto Martinez n'est désormais plus composé que de 25 éléments après la blessure de Timothy Castagne, victime de six fractures du visage lors de la victoire contre la Russie (3-0) il y a une semaine. Le joueur de Leicester a été opéré avec succès depuis lors.