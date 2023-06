Domenico Tedesco "surpris et choqué" par le départ de Thibaut Courtois

"Je ne m'attendais pas à ce qu'une telle chose arrive. En mars, nous avions décidé que Kevin De Bruyne serait notre capitaine et que Romelu Lukaku et Thibaut Courtois seraient vice-capitaines, sans avoir un numéro 2 et un numéro 3", a précisé Tedesco. Cela ne nous semblait pas nécessaire et nous sentions qu'il y avait suffisamment de leaders dans le groupe. Je peux aussi citer Jan Vertonghen et Yannick Carrasco. Lorsque Kevin a déclaré forfait à cause d'une blessure, nous avons opté pour une rotation: Romelu serait capitaine contre l'Autriche et Thibaut en Estonie. Tout me semblait en ordre jusqu'à ce que Thibaut demande à me parler après le match. Lors de cette discussion, il m'a dit qu'il s'était senti offensé et qu'il voulait quitter la sélection. Je lui ai immédiatement de ne pas le faire car c'est une décision très dure."