Domenico Tedesco titularise Wout Faes et Dodi Lukebakio contre la Suède

Domenico Tedesco, le sélectionneur des Diables Rouges, a titularisé Wout Faes et Dodi Lukebakio pour le match contre la Suède, comptant pour la 1re journée des qualifications pour l'Euro 2024, vendredi à Solna.

Le triangle dans l'entrejeu sera formé par Amadou Onana aux côtés du nouveau capitaine Kevin De Bruyne et Yannick Carrasco. Leandro Trossard, à gauche, et Dodi Lukebakio, à droite, se chargeront des flancs en soutien de Romelu Lukaku, titularisé en pointe.

Pour sa première à la tête des Diables Rouges, Tedesco a opté pour un système en 4-3-3, annoncé par l'UEFA, avec de gauche à droite Arthur Theate, Jan Vertonghen, Wout Faes et Timothy Castagne tandis que Thibaut Courtois sera titulaire entre les perches.

Côté suédois, Jan Andersson a lui choisi un schéma en 4-4-2 avec Robin OIsen dans les buts derrière Linus Wahlqvist, Hjalmar Ekdal, Viktor Lindelöf et Ludwig Augustinsson. L'entrejeu sera occupé par Kristoffer Olsson, prêté par Anderlecht à Midtjylland, et Mattias Svanberg tandis Samuel Gustafsson est titulaire sur le flanc droit et Emil Forsberg sur le flanc gauche.

Dejan Kulusevski et Alexander Isak sont eux titulaires à la pointe de l'attaque tandis que Zlatan Ibrahimovic est sur le banc.

Les compositions: