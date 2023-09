Domenico Tedesco veut améliorer "le jeu sans ballon" contre l'Estonie

"En possession, nous avons été bons", a d'abord expliqué Tedesco devant les journalistes rassemblés au centre national du football de Tubize. "Ce que je n'ai pas aimé, ce sont les situations sans ballon. Nous devons rester compacts, puis commencer à presser. Il s'agit d'être patients même si nous voulons récupérer la balle au plus vite. Il faut savoir faire reculer l'adversaire et le contenir, et nous l'apprendrons avec l'expérience."

Si le sélectionneur regrette que les équipes nationales n'aient pas "autant de temps que les clubs pour travailler", il poursuit sur sa lancée. "Le plus important est d'avoir la balle, la garder et créer des occasions. Pour l'avoir, il faut presser et contre-presser, c'est quelque chose que nous devons apporter."