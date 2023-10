Domenico Tedesco "veut se qualifier le plus vite possible"

La Belgique affrontera l'Autriche, vendredi (20h45), à Vienne, avec un objectif clair: gagner pour assurer sa qualification à l'Euro 2024 de football, organisé en Allemagne. "Nous voulons nous qualifier le plus vite possible", a déclaré le sélectionneur Domenico Tedesco en conférence de presse, jeudi.

"Le plus important, c'est de se qualifier, c'est la première chose", a expliqué Tedesco, en référence aussi à la première place du groupe, importante en vue du tirage au sort. "Nous voulons le faire le plus vite possible. C'est pour ça que nous sommes ici. Il faut gagner. Un match nul ne suffira pas. Nous voulons gagner ce match difficile et après nous parlerons du prochain objectif."

Depuis son arrivée comme sélectionneur, Tedesco a gagné tous ses matches, sauf l'aller contre l'Autriche (1-1). L'équipe dirigée par Ralf Rangnick avait même mis les Diables en difficulté avec son pressing. "Nous avions joué une seconde mi-temps fantastique", a rappelé le sélectionneur. "Nous avions le contrôle, l'Autriche ne pressait plus autant. Nous avions dominé cette seconde période et pouvions marquer plus. La première période, nous n'étions pas assez frais, ce n'était pas assez fluides. Ce sera l'objectif demain. Cela pourrait être différent, car les joueurs seront différents de deux côtés."