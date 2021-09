Il ira jusqu'au Qatar: la Coupe du Monde pourrait être le dernier tournoi d'Eden Hazard

Le capitaine belge Eden Hazard pourrait stopper sa carrière internationale dans un an et demi. C'est ce qu'il a révélé au Laatste Nieuws.

La Coupe du Monde au Qatar, voilà le prochain grand tournoi de nos Diables Rouges, qui sont engagés en ce moment dans les phases qualificatives. Un challenge que veut relever Eden Hazard, qui n'exclut pas une retraite internationale dans la foulée.

"Au Qatar je serai là, c'est certain", a déclaré le capitaine de nos Diables Rouges. "Après, je ne sais pas encore. Cela dépendra de comment je me sens, de la situation autour de mes blessures. C'est possible que j'arrête, c'est possible que je continue. Ce sera une décision personnelle, ce sera mon envie".

Certains auraient envie de faire le lien entre ce choix et l'évolution de sa situation au Real Madrid. Mais le joueur refuse de le confirmer. "Si je n'ai pas de blessure, je sais que ma saison sera bonne, pour moi et pour le Real Madrid", avance le Brainois. "Je n'ai pas de doute là-dessus. Être sur le banc fait partie du foot. Le Real Madrid est connu pour ça: tu as 20 joueurs qui sont là pour jouer".

Pareil quand on aborde l'impact des résultats au Qatar sur sa décision. "Nous pourrions être champions du monde ou perdre les premiers matchs et être éliminés, je peux arrêter dans les deux cas. Je verrai ce dont j'ai envie", a précise Hazard.

Il espèrera sans doute glaner la Ligue des Nations en octobre et faire un beau parcours au Mondial en guise d'adieux ! Rappelons que la Coupe du Monde au Qatar est prévue en novembre 2022.