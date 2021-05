Eden Hazard surpris en train de rigoler avec les joueurs de Chelsea: le Diable Rouge s'excuse

Eden Hazard a présenté ses excuses aux supporters du Real Madrid après l'élimination du club en demi-finale de la Ligue des Champions mercredi. Le Diable Rouge avait été surpris en train de rire avec ses anciens équipiers chez les Blues après la rencontre. "Je ne voulais offenser personne", a écrit Hazard sur Instagram jeudi.



Hazard, 30 ans, était sous le feu des critiques en Espagne après avoir été surpris par les images télévisées en train de rire avec le défenseur français Kurt Zouma, son ancien équipier à Chelsea. "De quoi ris-tu, Eden? Ce garçon n'a pas compris ce qu'est le Real Madrid. Le renouveau doit commencer par sa vente immédiate. Bye bye Eden", a durement tancé Tomas Roncero, rédacteur en chef du quotidien sportif AS, rejoint par Alfredo Relano: "Hazard, c'est comme la fierté d'avoir une médaille cachée au fond d'une poche. C'est un joueur sans fond, sans forme."

"J'ai lu beaucoup de choses sur moi aujourd'hui (jeudi, ndlr.) et ce n'était pas mon intention d'offenser les supporters du Real Madrid", a répondu Eden Hazard sur Instagram. "J'ai toujours rêvé de jouer pour le Real et je suis ici pour gagner. La saison n'est pas terminée et nous devons nous battre ensemble pour gagner la Liga."

Le Real Madrid s'est incliné 2-0 mercredi à Chelsea qui affrontera Manchester City le 29 mai en finale de la Ligue des Champions. En championnat, les Madrilènes partagent la 2e place avec Barcelone avec 74 points, deux de moins que l'Atlético Madrid, leader.