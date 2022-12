Il vient de battre l'Argentine: un entraîneur français entre en lice pour rejoindre les Diables Rouges

Les Diables Rouges se cherchent deux nouvelles recrues. Un directeur technique, d'abord, un sélectionneur ensuite. En effet, Roberto Martinez parti après le flop de la Coupe du Monde au Qatar, c'est l'organigramme sportif qui se retrouve totalement chamboulé dans notre fédération. Depuis hier, de nombreux noms sont cités. Mais un autre est à ajouter à la liste, selon les infos de Nabil Djellit, journaliste pour France Football.

Selon lui, Hervé Renard pourrait quitter l'Arabie Saoudite pour tenter un challenge dans une sélection plus huppée. Celui qui a emmené les siens vers une victoire contre l'Argentine il y a une semaine serait sur la shortlist de la Belgique, prête à lui faire confiance. Le Français, qui a déjà gagné deux fois la Coupe d'Afrique des Nations, avec la Zambie et la Côté d'Ivoire, n'a jamais caché qu'il voulait se tester dans une plus grande formation.

Reste que, à court terme, l'Union belge va sans doute temporiser pour analyser les profils et définir qui doit endosser quel rôle. Michel Preud'Homme, Vincent Kompany, Thierry Henry, Hervé Renard... Faites vos jeux !