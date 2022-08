Ils ont ouvert leur compteur...contre leur camp: premier match à oublier pour deux Diables Rouges en Ligue 1 (vidéo)

Arthur Theate et Wout Faes voudront certainement oublier au plus vite la première journée de Ligue 1. Ce dimanche, les deux défenseurs belges ont eu la malchance ou la maladresse de tromper leur propre gardien et de précipiter la défaite de leur équipe.

Arthur Theate disputait sa toute première rencontre officielle avec le Stade Rennais face à Lorient. L'ancien joueur du Standard s'est malheureusement distingué d'une mauvaise manière. À la 65ème minute, il a propulsé un centre adverse dans ses propres filets, lobant son portier Steve Mandanda. Un but synonyme de défaite 0-1 pour les Rennais dans ce derby.

Wout Faes a presque parfaitement imité son partenaire chez les Diables quelques heures plus tard. Le défenseur de Reims, cité sur le départ, a envoyé dans ses filets en puissance un centre de la nouvelle recrue de l'OM Jonathan Clauss en début de partie. Son équipe s'est finalement inclinée 4-1 au Vélodrome.



Nos compatriotes devront rapidement oublier cette première journée complètement ratée.