Jan Vertonghen quittera les Diables Rouges après l'Euro 2024

Il a été sélectionné pour la première fois par René Vandereycken le 2 juin 2007 (défaite 1-2 contre le Portugal en qualification de l'Euro), Vertonghen compte aujourd'hui 163 sélections et 154 caps. L'arrière gauche est rapidement devenu titulaire indiscutable (147 matchs en tant que titulaire, 7 comme remplaçant et 9 sur le banc). Vertonghen a disputé trois Coupes du monde 2014, 2018 et 2022 et deux Euro 2016 et 2021. Il était membre de l'équipe qui a terminé 3e au Mondial 2018 en Russie.

L'actuel défenseur central d'Anderlecht, qui fêtera ses 37 ans le 24 avril, arrive en fin de contrat avec le RSC Anderlecht. Vertonghen n'a pas fait connaître sa décision sur son avenir en club. Formé au Beerschot, il a rejoint à 16 ans l'Ajax en 2003. Il y resta jusqu'en 2012 à l'exception de six mois joués au RKC Waalwijk début 2007. Il a ensuite évolué à Tottenhem jusqu'en 2020 puis deux saisons à Benfica avant de rejoindre en septembre 2022 le RSC Anderlecht.