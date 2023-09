Jan Vertonghen s'apprête à fêter sa 150e sélection, "un moment de fierté"

"C'est un nombre spécial, 150. Ce sera un moment de fierté pour moi", a confié Vertonghen en conférence de presse, à la veille de la rencontre. "J'étais le premier à atteindre 100 sélections, et c'était aussi un moment spécial. Mais je ne pense pas vraiment à ça." Le défenseur central préfère savourer les instants qu'il vit. "Chaque match international que je dispute, c'est fantastique pour moi."

Jan Vertonghen, tombé en disgrâce aux yeux de certains il y a moins d'un an, semble ancré dans l'axe défensif de Domenico Tedesco. "Je ne suis pas devenu plus jeune ou plus rapide. Comme à Anderlecht, je fais de mon mieux pour être au meilleur de ma forme chaque jour. J'ai mes forces et mes faiblesses mais j'essaierai toujours de servir l'équipe au mieux."