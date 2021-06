De fameux compliments: José Mourinho à fond derrière Romelu Lukaku pour l'Euro 2020

Romelu Lukaku voudra sans doute briller, cet été, à l'Euro 2020. Le Diable Rouge veut emmener notre équipe nationale sur le toit de l'Europe en marquant des buts précieux au décompte final. Et un homme y crois dur comme fer: José Mourinho.

Romelu Lukaku sera sans aucun doute possible l'un des artisans de la Belgique lors de l'Euro 2020. L'attaquant milanais a franchi un palier cette saison à l'Inter Milan et veut en faire profiter la sélection, qui cherchera à glaner son premier trophée européen.

Interrogé par le Times et le Sun, un homme lui a apporté tout son soutien: José Mourinho. Les deux hommes se connaissent bien, ayant évolué ensemble à Manchester United mais aussi à Chelsea. "A Chelsea, Lukaku était encore un enfant. A United, il était en phase de développement. Et à l'Inter, il est devenu un joueur du top", a déclaré le Special One. "Il est très apprécié. Il reçoit beaucoup d'amour de la part des supporters, de ses équipiers et il entretient une magnifique relation avec son entraîneur. C'est un grand garçon. Physiquement, il est tellement fort. Mais à l'intérieur, il y a un garçon qui a besoin d'amour, qui doit se sentir soutenu et se sentir important. Cette saison lui a tout donné. Surtout avec le titre conquis cette année et qui lui manquait. Il a atteint un très haut niveau. Il est devenu un bien meilleur joueur", a-t-il poursuivi.

Le Portugais ne souhaite qu'une chose: voir Lukaku briller à l'Euro 2020. "C'est le moment idéal pour lui de démontrer à quel point il est devenu fort. Cela ne fait aucun doute qu'il fera partie des meilleurs buteurs. Il tire également les penaltys pour la Belgique, ce qui est important au décompte final", a déclaré la légende du petit banc. Une fameuse salve de compliments pour notre Diable Rouge.